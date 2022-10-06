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Общество

Новости часа: полис ОМС мобилизованного перестанет действовать с момента призыва

Новости часа: полис ОМС мобилизованного перестанет действовать с момента призыва

Первый препарат от оспы обезьян зарегистрировали в РФ

Новости часа: всех сотрудников ЗАЭС устроят в штат новой управкомпании

"Это наш город": Собянин открыл после ремонта педиатрический корпус Морозовской больницы

Новости часа: ВСУ усилили огонь по пригороду Энергодара

Новости часа: на границе РФ с ДНР отменят таможенный контроль

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Морозовская детская больница продолжила переживать свое новое рождение

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полис ОМС мобилизованного перестает действовать с момента призыва. Об этом заявил Всероссийский союз страховщиков.

В Москве завершили основные работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Военные пенсионеры могут быть мобилизованы при соответствии требованиям призыва. Такую информацию предоставил портал "Объясняем.рф".

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