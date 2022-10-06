Новости часа: полис ОМС мобилизованного перестанет действовать с момента призыва

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полис ОМС мобилизованного перестает действовать с момента призыва. Об этом заявил Всероссийский союз страховщиков.

В Москве завершили основные работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Военные пенсионеры могут быть мобилизованы при соответствии требованиям призыва. Такую информацию предоставил портал "Объясняем.рф".