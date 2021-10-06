Вирусолог рассказал, насколько надежны экспресс-тесты на COVID-19 из аптек

Вирусолог Максим Скулачев рассказал, насколько надежны экспресс-тесты на COVID-19, которые может купить любой желающий в аптеке.

"Так называемые тесты на антиген. Не путайте с тестами на антитела. Это весьма эффективное средство для быстрого выявления ковида. То есть это тест, который позволяет обнаруживать живой вирус и его белок в образце, который вы сняли со своей слизистой", – сказал вирусолог.

Он отметил, что тест очень надежный.

"Если там появились две полосочки, это практически на 100% вероятности ковид", – добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что провериться на ковид в Москве можно будет за 10 минут. В торговых центрах и офисах МФЦ откроют пункты бесплатного экспресс-тестирования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.