В России стартовала прививочная кампания против гриппа. Привиться можно в мобильных пунктах. Они уже заработали в Подмосковье, позже появятся в столице.

Можно ли одновременно получить препарат от гриппа и COVID-19? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.