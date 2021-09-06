Повышение расходов на здравоохранение обсудили в Москве

Необходимость повышения расходов на здравоохранение обсудили в ходе круглого стола в Москве.

По расчетам экономистов, за каждый дополнительный рубль, вложенный в здравоохранение, государство получает доход в ВВП страны в размере семи рублей. Это происходит за счет снижения смертности и инвалидности.

В рамках круглого стола обсуждались вопросы объединения пенсионного и страховых фондов, которые позволили бы ежегодно увеличивать расходы на здравоохранение, благодаря чему станет возможно повысить зарплату медицинских работников, совершенствовать первичное звено здравоохранения, а также обеспечить медико-социальное развитие общества.

Дополнительное финансирование должно пойти и на развитие региональных клиник, что позволит обеспечить качественную медицинскую помощь в труднодоступных населенных пунктах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.