Цифровой сервис оценки состояния пациентов с COVID-19 оказался востребованным в Москве

Московские врачи активно используют для оценки состояния пациентов с коронавирусом цифровой сервис "Ньюс-2". Его применили уже 2,8 миллиона раз. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Ньюс-2" интегрирован в систему ЕМИАС, поэтому результаты обследования сразу становятся доступны для всех врачей. Программа помогает медикам быстрее и точнее принимать необходимые решения, наблюдать за состоянием пациентов в динамике и при необходимости корректировать лечение.

Для работы с системой используют планшеты со специальными программами. С их помощью врач считывает QR-код с браслета больного и заносит в сервис показатели его состояния, такие как уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, температуру тела и частоту дыхания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.