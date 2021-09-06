Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

09:45

Цифровой сервис оценки состояния пациентов с COVID-19 оказался востребованным в Москве

медицина технологии видео Иван Лозовой Кристина Курума

Московские врачи активно используют для оценки состояния пациентов с коронавирусом цифровой сервис "Ньюс-2". Его применили уже 2,8 миллиона раз. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Ньюс-2" интегрирован в систему ЕМИАС, поэтому результаты обследования сразу становятся доступны для всех врачей. Программа помогает медикам быстрее и точнее принимать необходимые решения, наблюдать за состоянием пациентов в динамике и при необходимости корректировать лечение.

Для работы с системой используют планшеты со специальными программами. С их помощью врач считывает QR-код с браслета больного и заносит в сервис показатели его состояния, такие как уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, температуру тела и частоту дыхания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19
Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать