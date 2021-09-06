Россия предложила странам G20 взаимное признание вакцин от коронавируса

В российском Минздраве предложили коллегам из стран "Большой двадцатки" признать прививочные сертификаты россиян, получивших вакцину "Спутник V", и снять с них ограничения при пересечении границ.

В свою очередь, министр Михаил Мурашко пообещал, что и Россия признает защищенными от коронавируса тех, кто привился зарубежной вакциной.

Реакции от представителей стан двадцатки пока не было. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.