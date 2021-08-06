Система здравоохранения Москвы сумела быстро перестроиться на борьбу с пандемией COVID-19

Система здравоохранения Москвы сумела быстро перестроиться на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом говорят сами врачи.

В короткие сроки были подготовлены клиники и развернуты дополнительные места. Только в 52-ой больнице, которая принимала коронавирусных больных, штат сотрудников вырос в 1,5 раза.

В начале пандемии COVID-19 медики там работали круглосуточно, при этом ни один сотрудник не ушел. Об этом рассказала на встрече с коллегами главврач больницы Марьяна Лысенко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.