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Новости

06 июля, 09:15

Общество

Более 200 тыс медиков прошли стажировку в столичном Кадровом центре здравоохранения

Более 200 тыс медиков прошли стажировку в столичном Кадровом центре здравоохранения

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Более 200 тысяч медиков прошли стажировку в столичном Кадровом центре здравоохранения. Там специалисты проходят дополнительное обучение, чтобы соответствовать новым московским стандартам оказания медицинской помощи.

В центре разработали более 40 программ повышения квалификации. Оттачивать практические умения медикам помогает более тысячи единиц симуляционного и медицинского оборудования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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