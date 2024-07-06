Более 200 тыс медиков прошли стажировку в столичном Кадровом центре здравоохранения

Более 200 тысяч медиков прошли стажировку в столичном Кадровом центре здравоохранения. Там специалисты проходят дополнительное обучение, чтобы соответствовать новым московским стандартам оказания медицинской помощи.

В центре разработали более 40 программ повышения квалификации. Оттачивать практические умения медикам помогает более тысячи единиц симуляционного и медицинского оборудования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

