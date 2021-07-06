Москвичи начали получать QR-коды вакцинированного от коронавируса по СМС

Москвичи теперь могут получить свой QR-код по СМС при условии, что оставят номер телефона медикам во время прохождения вакцинации.

Всего вакцинацию от COVID-19 прошла пятая часть населения России. Пока желающие сделать прививку выстраиваются в очереди, для них уже готовят приятные бонусы, например скидки в магазинах и ресторанах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.