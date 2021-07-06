Врач рассказал о крупнейшем в Европе пункте вакцинации от коронавируса

В Гостином дворе заработал крупнейший в Европе пункт вакцинации от коронавируса. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ Андрей Тяжельников сообщил, что в данный пункт могут обратиться граждане РФ, у которых есть паспорт и полис ОМС.

"Это вызвало очень большой отклик у населения. У нас сейчас достаточно много людей. Естественно, сейчас с этим потоком справляемся. Кто-то заполняет информирование и согласие, кто-то ожидает вакцинации," – рассказал Тяжельников.

Он отметил, что люди приходят в пункт вакцинации с большой охотой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.