В Гостином дворе появилась возможность пройти повторную вакцинацию от COVID-19

В Гостином дворе появилась возможность повторной вакцинации от COVID-19. Об этом заявила заммэра по Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь в столице доступен 21 пункт для ревакцинации. Жители, которые планируют повторно привиться в Гостином дворе, должны иметь с собой сертификат о первичной вакцинации.

По словам Раковой, сделать прививку можно без предварительной записи уже с 6 июля. Можно выбрать либо двухкомпонентную вакцину "Спутник V", либо однокомпонентный "Спутник Лайт". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.