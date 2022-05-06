Телеканала Москва 24 рассказал, как будут работать медучреждения в майские праздники

Впереди вторая часть майских праздников. Из-за этого расписание городских учреждений было изменено.

Взрослые поликлиники с 8 по 10 мая будут работать с 09:00 до 16:00. 7 мая – с 09:00 до 18:00. Также можно будет вызвать врача на дом.

Кроме того, с 7 по 10 мая по графику работы поликлиник можно сделать вакцинацию от COVID-19. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.