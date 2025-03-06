Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 12:30

Общество

Более 250 врачей получили статус "Московский врач" с начала года

Более 250 врачей получили статус "Московский врач" с начала года

Москвичам рассказали, как во флагмане НИИ им Склифосовского проводят операции без разрезов

Более 120 тыс пациентов принял флагманский центр НИИ им Склифосовского за 2 года

"Мой район. Новости": лазерная операция вернула слух пациенту после 20 лет болезни

Московские стационары увеличили количество проводимых ЛОР-операций

"Интервью": Лейла Адамян – о влиянии рождения ребенка на женщину

Главный гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян рассказала о генетическом тестировании

"Мой район. Новости": детская поликлиника на Коровинском шоссе начала работу

Столичные поликлиники начали принимать пациентов после реконструкции

Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве провели около 50 тыс лор-операций

С начала года 255 специалистов получили почетный статус "Московский врач". Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее процедура подачи заявки была упрощена, что значительно повысило интерес медиков к проекту. Для получения статуса врачи проходят тестирование, практические задания и собеседование с использованием уникального оборудования Кадрового центра департамента здравоохранения Москвы. На сегодняшний день звание "Московский врач" присвоено уже более чем 350 специалистам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинаобществовидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика