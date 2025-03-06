Более 250 врачей получили статус "Московский врач" с начала года

С начала года 255 специалистов получили почетный статус "Московский врач". Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее процедура подачи заявки была упрощена, что значительно повысило интерес медиков к проекту. Для получения статуса врачи проходят тестирование, практические задания и собеседование с использованием уникального оборудования Кадрового центра департамента здравоохранения Москвы. На сегодняшний день звание "Московский врач" присвоено уже более чем 350 специалистам.

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