Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:30

Общество

Новости часа: оба компонента "Спутника V" доставили во все пункты вакцинации в Москве

Новости часа: оба компонента "Спутника V" доставили во все пункты вакцинации в Москве

В Минздраве заявили, что новые партии "Спутника V" направили в Москву и другие регионы

Собянин подвел первые итоги работы флагманского центра больницы имени Вересаева

Партии "Спутника V" направили в Москву и субъекты РФ после сообщений о нехватке вакцин

Новости часа: Собянин рассказал о трех популярных станциях БКЛ

Новости часа: Собянин сообщил о начале работы новой поликлиники в Дмитровском районе

Собянин сообщил о начале работы новой поликлиники на Дмитровском шоссе

Минздрав рекомендовал врачам учитывать доступность препарата в аптеках при выписке рецепта

В Москве и Подмосковье запустили дистанционную продажу лекарств по рецепту

Вирусологи назвали прививки, которые стоит делать перед летними поездками

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Оба компонента вакцины от коронавируса есть в наличии во всех пунктах вакцинации в Москве. Об этом заявили в городском Депздраве

Час пик в Москве 6 и 7 марта будет начинаться с 16:00 из-за предстоящего праздника. Это данные ЦОДД.

Украинские войска выпустили по Донецку 10 снарядов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает ТАСС.

Читайте также
медицинаобществогородвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика