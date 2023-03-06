Новости часа: оба компонента "Спутника V" доставили во все пункты вакцинации в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Оба компонента вакцины от коронавируса есть в наличии во всех пунктах вакцинации в Москве. Об этом заявили в городском Депздраве

Час пик в Москве 6 и 7 марта будет начинаться с 16:00 из-за предстоящего праздника. Это данные ЦОДД.

Украинские войска выпустили по Донецку 10 снарядов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает ТАСС.