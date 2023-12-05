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Новости

Новости

05 декабря, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе

Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе

Еще один флагманский медицинский центр откроют в Москве до конца 2023 года

Собянин: уникальный комплекс инфекционной больницы № 1 принял первых пациентов

"Мой район. Навигатор": в столице завершился масштабный этап реконструкции поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТинАО

Более 11 тысяч москвичей посетили экскурсии в крупнейших столичных больницах

Столичные предприятия смогут проводить диспансеризацию своих сотрудников с 2024 года

Крупнейшая в стране инфекционная больница № 1 приняла первых пациентов. Новый комплекс на Волоколамском шоссе оснастили передовым оборудованием.

В Москве этой ночью ожидается сильный туман. Видимость может сократиться до 200 метров. Об этом предупреждает МЧС.

Еще 500 новых современных вагонов метро закупит Москва в ближайшие два года. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

На станции "Текстильщики" спасли упавшую на рельсы пожилую женщину. Машинист вовремя среагировал и остановил состав.

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