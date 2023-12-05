Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Крупнейшая в стране инфекционная больница № 1 приняла первых пациентов. Новый комплекс на Волоколамском шоссе оснастили передовым оборудованием.

В Москве этой ночью ожидается сильный туман. Видимость может сократиться до 200 метров. Об этом предупреждает МЧС.

Еще 500 новых современных вагонов метро закупит Москва в ближайшие два года. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

На станции "Текстильщики" спасли упавшую на рельсы пожилую женщину. Машинист вовремя среагировал и остановил состав.