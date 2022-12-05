Новости часа: медучреждения Москвы справляются с оказанием помощи больным ОРВИ и гриппом

Медучреждения Москвы справляются с оказанием помощи больным ОРВИ и гриппом, сообщает столичный департамент здравоохранения.

В МИД РФ считают, что рано говорить о согласии сторон по зоне безопасности вокруг ЗАЭС.

Международный олимпийский комитет пока не делает заявлений по вопросу участия россиян в квалификации ОИ-2024, заявило руководство организации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.