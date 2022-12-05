05 декабря, 22:45Город
Новости часа: медучреждения Москвы справляются с оказанием помощи больным ОРВИ и гриппом
Медучреждения Москвы справляются с оказанием помощи больным ОРВИ и гриппом, сообщает столичный департамент здравоохранения.
В МИД РФ считают, что рано говорить о согласии сторон по зоне безопасности вокруг ЗАЭС.
Международный олимпийский комитет пока не делает заявлений по вопросу участия россиян в квалификации ОИ-2024, заявило руководство организации.
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