Столичные врачи пользуются более чем 50 сервисами искусственного интеллекта

Московским врачам доступны более 50 сервисов искусственного интеллекта, которые помогают в описании лучевых исследований. Нейросети анализируют снимки и могут поставить диагноз. Благодаря этому пациенты тратят намного меньше времени на пути к выздоровлению.

На данный момент нейросети помогли терапевтам и врачам общей практики поставить свыше 17 миллионов предварительных и заключительных диагнозов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.