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Новости

Новости

05 ноября, 12:15

Технологии

Столичные врачи пользуются более чем 50 сервисами искусственного интеллекта

Столичные врачи пользуются более чем 50 сервисами искусственного интеллекта

Столичные медики спасли пациента с серьезным поражением сердца

Еще один флагманский центр готовят к открытию в больнице имени Буянова

"Мой район. Новости": новую детскую поликлинику возводят в Зеленограде

"Мой район. Новости": новую детскую поликлинику строят в Зеленограде

Собянин рассказал о строительстве нового центра ГКБ имени Буянова

"Мой район. Новости": детская поликлиника №91 открылась после реконструкции

Распознающий желчнокаменную болезнь ИИ-сервис заработал в Москве

Московские специалисты научили нейросеть находить желчно-каменную болезнь на томографии

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о создании рабочих мест для москвичей рядом с домом

Московским врачам доступны более 50 сервисов искусственного интеллекта, которые помогают в описании лучевых исследований. Нейросети анализируют снимки и могут поставить диагноз. Благодаря этому пациенты тратят намного меньше времени на пути к выздоровлению.

На данный момент нейросети помогли терапевтам и врачам общей практики поставить свыше 17 миллионов предварительных и заключительных диагнозов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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