Медики напомнили о сроках ревакцинации от COVID-19

Медики напомнили о сроках ревакцинации. По их словам, в условиях, когда заболеваемость COVID-19 растет, лучше не тянуть год и прийти в пункты через 6 месяцев после первой прививки.

Чем будут прививать? Надо ли как-то особенно готовиться к ревакцинации? И когда обновится сертификат с QR-кодом? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.