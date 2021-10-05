Данные об обращениях детей за медпомощью в школах и детсадах Москвы будут доступны онлайн

10:45
Информация об обращениях детей к врачам в школах и детсадах теперь хранится в электронном виде. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Медработники могут заполнять онлайн-протокол в системе "ЕМИАС.Школа", а также выписывать направления для ребенка на различные обследования. Все данные при этом будут доступны как врачам поликлиник, так и родителям в электронной медкарте.
Туда же можно загрузить сканы справок о сделанных прививках и копии других медицинских документов. Все вложения легко скачиваются, их можно потом отправить через мессенджеры или по электронной почте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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