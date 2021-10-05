Мурашко заявил о снятии барьеров для регистрации "Спутника V" в ВОЗ

Все барьеры для регистрации "Спутника V" в ВОЗ сняты. Об этом на днях заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после встречи с гендиректором Всемирной организации в Женеве.

Однако пока российскую вакцину не признали, желающие путешествовать по Европе россияне ставят на себе эксперименты. О том, как переносит организм коктейль из вакцин (отечественных и заграничных), – в эфире телеканала Москва 24.