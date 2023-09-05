Эксперты оценили предложение Минздрава поставить на учет препараты для аборта

Минздрав планирует поставить на учет препараты для прерывания беременности. Все "за" и "против" проекта приказа оценили эксперты.

Как отметили специалисты, 55% россиян выступают против предложений Минздрава. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Также эксперты отметили, что переход на предметно-количественный учет препаратов для медикаментозного аборта не повлияет на их доступность.

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