Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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05 сентября, 17:54

Общество

Эксперты оценили предложение Минздрава поставить на учет препараты для аборта

Эксперты оценили предложение Минздрава поставить на учет препараты для аборта

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Собянин открыл в ГКБ № 15 им Филатова флагманский центр экстренной помощи

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Собянин открыл в ГКБ № 15 им Филатова флагманский центр экстренной помощи

Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

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Минздрав планирует поставить на учет препараты для прерывания беременности. Все "за" и "против" проекта приказа оценили эксперты.

Как отметили специалисты, 55% россиян выступают против предложений Минздрава. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Также эксперты отметили, что переход на предметно-количественный учет препаратов для медикаментозного аборта не повлияет на их доступность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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