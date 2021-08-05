Проценко сообщил об отмене противочумных костюмов в красных зонах

Врачам разрешили работать в красной зоне без противочумного костюма. Об этом сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

В таких костюмах медикам было очень тяжело работать. Но в начале пандемии альтернативы не видели.

Сейчас Роспотребнадзор разрешил заменить противочумные костюмы на защитные комбинезоны, либо удлиненные хирургические халаты.

Лицо можно закрывать респиратором, щитком или медицинской маской – все зависит от характера работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.