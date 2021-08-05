В Роспотребнадзоре рассказали, как переносят болезнь пациенты со штаммом "Дельта"

Тяжелее всего переносят коронавирус заразившиеся штаммом "Дельта". А лечение вируса является более сложным и продолжительным, сообщили в Роспотребнадзоре.

Защититься от него, по информации Европейского агентства лекарственных средств, поможет лишь полная вакцинация.

При этом, по последним данным различных источников, не так важно, что именно вы выберите – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак". Менее двух человек из 100 заражаются после любой из трех имеющихся вакцин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.