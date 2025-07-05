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Новости

05 июля, 19:30

Общество

Дни открытых дверей проходят в столичных центрах женского здоровья

Дни открытых дверей проходят в столичных центрах женского здоровья

Женщины познакомились с современными методами диагностики и лечения в столице

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Дни открытых дверей проходят в столичных центрах женского здоровья. Там москвички могут посмотреть, как работают специализированные клиники, послушать бесплатные лекции по актуальным темам или задать врачам вопросы.

Центр женского здоровья – это новый уникальный формат оказания медицинской помощи по профилю акушерства и гинекологии пациенткам любого возраста. В учреждения привлечены специалисты смежных дисциплин, в том числе эндокринолог, терапевт и психолог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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