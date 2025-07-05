05 июля, 15:15Город
В Москве стартовали дни открытых дверей в центрах женского здоровья
Центры женского здоровья Москвы проводят дни открытых дверей. В этот период женщины могут посетить экскурсии, узнать о современных методах медицинской помощи, а также получить консультации специалистов по вопросам беременности, родов, ухода за новорожденными и грудного вскармливания.
По словам заведующего Центра женского здоровья Татьяны Бодуновой, учреждение является структурным подразделением городской клинической больницы № 15 имени Филатова. В центре можно пройти весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий: МРТ, КТ, денситометрию и получить консультации профильных специалистов.
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