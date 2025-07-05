Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 15:15

Город

В Москве стартовали дни открытых дверей в центрах женского здоровья

В Москве стартовали дни открытых дверей в центрах женского здоровья

"Мой район. Новости": в Конькове обновили оборудование для диагностики

Сергей Собянин рассказал о преображении территории крупных городских больниц

Сотрудники крупной компании-девелопера стали участниками донорской акции

Список услуг расширен в столичных центрах женского здоровья

Собянин: в ММНКЦ имени Боткина открыт уникальный научно-академический корпус

Собянин: основные работы по модернизации Боткинской больницы завершены

Сергей Собянин открыл научно-академический корпус ММНКЦ имени Боткина

Сергей Собянин открыл научно-академический корпус ММНКЦ имени Боткина

Московская служба онкопсихологов провела более 22 тысяч консультаций

Центры женского здоровья Москвы проводят дни открытых дверей. В этот период женщины могут посетить экскурсии, узнать о современных методах медицинской помощи, а также получить консультации специалистов по вопросам беременности, родов, ухода за новорожденными и грудного вскармливания.

По словам заведующего Центра женского здоровья Татьяны Бодуновой, учреждение является структурным подразделением городской клинической больницы № 15 имени Филатова. В центре можно пройти весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий: МРТ, КТ, денситометрию и получить консультации профильных специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоАнна МакароваНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика