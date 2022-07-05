Минздрав РФ зарегистрировал вторую назальную вакцину от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал вторую назальную вакцину от коронавируса. Препарат называется "Салнавак" и будет выпускаться в виде спрея.

Вакцинация им проводится в два этапа. Между ними должен быть перерыв в три недели. Вакцину можно использовать для иммунизации людей в возрасте от 18 до 60 лет. Однако клинические испытания препарата еще не завершены, его регистрация проходила по упрощенной схеме.

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