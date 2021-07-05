Жители столицы могут пройти ревакцинацию от коронавируса в павильонах "Здоровая Москва"

Желающих сделать прививку от коронавируса становится все больше. В Москве уже стартовала повторная вакцинация.

С 5 июля ее можно пройти в столичных поликлиниках и павильонах "Здоровая Москва". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.