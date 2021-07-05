Решение об обязательной вакцинации от COVID-19 приняли более чем 25 регионов РФ

В настоящее время обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных групп населения введена более чем в 25 регионах России.

Например, в Москве и Подмосковье работодатели должны привить не менее 60% сотрудников сферы услуг. Такое же решение приняли власти Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской и Тамбовской областей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.