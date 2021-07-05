Петр Толстой заявил, что процесс вакцинации должен быть проще

Процесс вакцинации должен быть проще. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Сейчас многих людей останавливает даже не недоверие к прививке, а большие очереди на пунктах вакцинации и изобилие информации, в которой можно запутаться. По мнению Толстого, необходимо открывать еще больше прививочных пунктов.

Врачи говорят, что остановить распространение коронавирусной инфекции поможет только вакцинация. Привиться должны не менее 60% граждан, только тогда можно будет говорить коллективном иммунитете. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.