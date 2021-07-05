Житель столицы рассказал об опыте вакцинации от COVID-19

Защититься от ковида можно в поликлиниках, торговых центрах, офисах "Мои документы" и даже в павильонах в парках.

В рубрике "Подставь плечо" телезрителям рассказывают истории тех, кто привился от коронавируса. Житель столицы Анатолий Рагимов рассказала об опыте вакцинации.

"Я вакцинировался прививкой "КовиВак". Почему я вакцинировался? Потому что чувствую свою ответственность перед людьми, с кем я работаю, встречаюсь, общаюсь.

Анатолий отметил, что никаких побочных эффектов у него не наблюдалось. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.