Москвичам рассказали, где можно пройти ревакцинацию от COVID-19

В Москве стартовала ревакцинация от ковида. С 5 июля пройти ее можно в 12 столичных поликлиниках.

Также повторную прививку сделают в одном из восьми павильонов "Здоровая Москва". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.