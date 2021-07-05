В Москве началось исследование вакцины "Спутник V" для подростков

В Москве началось клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Речь идет о 100 ребятах от 12 до 17 лет. Исследование проходит на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы имени Зои Башляевой.

В настоящее время добровольцы проходят медицинское обследование, в том числе сдают ПЦР-тест. Далее им введут сам препарат.

Три дня подростки будут находиться в стационаре, за ними будут наблюдать врачи. Затем добровольцы будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении.

Исследование продлится год. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.