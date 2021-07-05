На выставке "Иннопром" в Екатеринбурге представили препарат "Ковид-глобулин"

Лекарство против коронавируса представили на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Препарат "Ковид-глобулин" показали председателю правительства Михаилу Мишустину, который посетил выставку.

"Ковид-глобулин" – это первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против коронавирусной инфекции. Он создан на основе донорской плазмы и содержит антитела, нейтрализующие вирус.

Предполагается, что после завершения II и III фаз клинических испытаний препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.