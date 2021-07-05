Аллерголог рассказал, в чем отличие сезонной аллергии от COVID-19

При COVID-19 температура повышается до 39 градусов, а у аллергиков она не превышает 37,5 градуса. По словам аллерголога, боль в горле и мышцах, а также ломота в суставах нехарактерны для аллергии.

Если это симптомы аллергии, то у пациента будет затрудненный выдох. В то время как при коронавирусе обычно есть затруднения при вдохе.

Для самодиагностики поллиноза врачи также советуют принять таблетку от аллергии и при любом появлении подозрительных симптомов провести ПЦР-тест. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.