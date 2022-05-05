Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат от коронавируса в таблетках

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса, разработанный компанией "Фармасинтез".

Из государственного реестра лекарственных средств следует, что препарат на основе комбинации нирматрелвира и ритонавира был зарегистрирован 4 мая. Он будет выпускаться в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в дозировке 150 плюс 100 миллиграммов.