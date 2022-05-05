Около миллиона москвичей получают помощь в обновленных поликлиниках – Ракова

Почти миллион москвичей получают помощь в обновленных поликлиниках. В столице продолжается масштабная программа модернизации по единому стандарту. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в городе одновременно ремонтируют 88 медицинских учреждений. Здания приводят в порядок, обновляют технику. В филиалах устанавливают современные маммографы, аппараты УЗИ, МРТ, рентгена и другое оборудование.

Для комфорта пациентов обустраивают зоны ожидания, для детей организуют игровые пространства. В рамках программы в столице модернизировали 41 поликлинику – 19 взрослых, 21 детскую и еще одну детско-взрослую.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.