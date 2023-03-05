09:15Общество
Вирусологи назвали прививки, которые стоит делать перед летними поездками
Список прививок, которые надо сделать перед наступлением летнего сезона отдыха озвучили вирусологи. Выбор зависит от того, куда человек планирует ехать на отдых.
Тем, кто выбрал поездку в тропики или Юго-Восточную Азию рекомендуют привиться от гепатита А. Обезопасить себя от клещевого энцефалита советуют любителям провести отпуск в лесу или путешествуя по Сибири и Дальнему Востоку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.