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Общество

Вирусологи назвали прививки, которые стоит делать перед летними поездками

Вирусологи назвали прививки, которые стоит делать перед летними поездками

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Список прививок, которые надо сделать перед наступлением летнего сезона отдыха озвучили вирусологи. Выбор зависит от того, куда человек планирует ехать на отдых.

Тем, кто выбрал поездку в тропики или Юго-Восточную Азию рекомендуют привиться от гепатита А. Обезопасить себя от клещевого энцефалита советуют любителям провести отпуск в лесу или путешествуя по Сибири и Дальнему Востоку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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