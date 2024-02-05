Большинство технологий ИИ в здравоохранении являются российской разработкой

Большинство решений, разработанных для внедрения ИИ в отечественную медицину, являются российскими. Об этом рассказал директор Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы Юрий Васильев.

По словам Васильева, российские компании, занимающиеся производством технологий, основанных на работе с нейросетью, продолжают развиваться на территории страны в условиях конкуренции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.