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05 февраля, 14:30

Технологии

Большинство технологий ИИ в здравоохранении являются российской разработкой

Большинство технологий ИИ в здравоохранении являются российской разработкой

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Большинство решений, разработанных для внедрения ИИ в отечественную медицину, являются российскими. Об этом рассказал директор Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы Юрий Васильев.

По словам Васильева, российские компании, занимающиеся производством технологий, основанных на работе с нейросетью, продолжают развиваться на территории страны в условиях конкуренции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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