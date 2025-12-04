Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Новая система идентификации пациентов повысит скорость лечения в столичных больницах. При поступлении в стационар пациент получает браслет с QR-кодом. Его сканируют при выполнении медицинских манипуляций. Информация о каждом вмешательстве автоматически передается в ЕМИАС. Это экономит время врачей и медсестер.

"За 6 лет проект мэра Москвы "Новые адреса счастья" подарил возможность уже 75 тысячам влюбленных создать семьи в самых живописных и необычных уголках столицы. Популярность такого формата церемонии растет: только с января по октябрь текущего года более 13 тысяч пар выбрали выездные площадки для своего торжества, что на 12% превышает прошлогодние показатели. Уже 27 ноября мы открыли более 8 тысяч слотов для подачи заявлений на 2026 год. При этом всего в течение следующего года увеличим количество доступных слотов на 15%", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

74 региона России подключились к столичной платформе для анализа рентген-исследований с помощью ИИ. Разработки Москвы стали основой национальных стандартов по использованию искусственного интеллекта в медицине.