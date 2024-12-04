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04 декабря, 13:30

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Пятый центр женского здоровья открылся в Москве

Пятый центр женского здоровья открылся в Москве

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В Москве открыли пятый центр женского здоровья. Его запустили на базе больницы № 67 имени Ворохобова для жительниц Северо-Западного административного округа и ЦАО.

Как рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, в центре есть кабинеты акушеров-гинекологов, кардиотокографии и ультразвуковых исследований. Также можно попасть на прием к психологу, эндокринологу и терапевту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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