Пятый центр женского здоровья открылся в Москве

В Москве открыли пятый центр женского здоровья. Его запустили на базе больницы № 67 имени Ворохобова для жительниц Северо-Западного административного округа и ЦАО.

Как рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, в центре есть кабинеты акушеров-гинекологов, кардиотокографии и ультразвуковых исследований. Также можно попасть на прием к психологу, эндокринологу и терапевту.

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