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04 декабря, 07:30

Общество

Столичные предприятия смогут проводить диспансеризацию своих сотрудников с 2024 года

Столичные предприятия смогут проводить диспансеризацию своих сотрудников с 2024 года

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С 2024 года столичные предприятия смогут проводить диспансеризацию своих сотрудников. Отдельный тариф включат в программу обязательного медицинского страхования. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Также предусмотрено наблюдение граждан по оценке их репродуктивного здоровья. Медосмотр разных специалистов можно будет пройти в самой компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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