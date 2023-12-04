04 декабря, 07:30Общество
Столичные предприятия смогут проводить диспансеризацию своих сотрудников с 2024 года
С 2024 года столичные предприятия смогут проводить диспансеризацию своих сотрудников. Отдельный тариф включат в программу обязательного медицинского страхования. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Также предусмотрено наблюдение граждан по оценке их репродуктивного здоровья. Медосмотр разных специалистов можно будет пройти в самой компании.
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