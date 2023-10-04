В столице стартовал IX Московский городской съезд педиатров

В здании правительства Москвы 4 октября стартовал IX Московский городской съезд педиатров с межрегиональным и международным участием "Трудный диагноз в педиатрии". С докладами выступят главные внештатные детские специалисты департамента здравоохранения города, министерства здравоохранения, ведущие ученые и практики Москвы, России и других стран.

В центре внимания будут общие и региональные проблемы оказания медицинской помощи детям и подросткам, пути их решения, а также эффективное сотрудничество. В рамках съезда традиционно организуют тематическую выставочную экспозицию. Мероприятие продлится до 6 октября.

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