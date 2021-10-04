Врач рассказал, кто сможет сделать прививку в открывшемся пункте вакцинации в ГУМе

В ГУМе снова открылся центр вакцинации от коронавируса. Главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников рассказал, что там может сделать прививку без записи любой гражданин Российской Федерации.

"Кроме того, могут прийти граждане других государств, имеющие полюс ОМС", – отметил медик.

Он также добавил, что вакцинация осуществляется абсолютно бесплатно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.