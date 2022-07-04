Врачи прооперировали пациентку с "арбузным" желудком в Москве. Последние пять лет она жаловалась на одышку, постоянную слабость и желудочные кровотечения. С этими симптомами женщина обратилась в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского.

Как рассказали медики, болезнь редкая – она встречается у одного из 200 тысяч человек. В НИИ такую операцию сделали впервые. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.