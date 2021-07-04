Вирусологи заявили, что любая вакцина подойдет для повторной прививки

Вирусологи заявили, что абсолютно любая вакцина подойдет для повторной прививки. Ревакцинироваться можно и в поликлиниках, и в павильонах "Здоровая Москва".

О том, как происходит ревакцинация в столице – в эфире телеканала "Москва 24".