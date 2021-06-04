Вакцину "ЭпиВакКорона" скоро могут поставлять в Бразилию и Венесуэлу

Российскую вакцину "ЭпиВакКорона" могут начать поставлять в Бразилию и Венесуэлу. Отечественная компания "Герофарм" подписала с этими латиноамериканскими странами соглашения о намерениях в области медицины и поставок лекарственных препаратов.

В этот список вошла и вакцина от коронавируса. Глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что обеспечение российских граждан препаратом остается в приоритете, но уже сейчас производственных мощностей достаточно, чтобы помогать другим странам.

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