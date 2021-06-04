В центре им Рогачева провели мастер-классы для маленьких пациентов

Маленькие пациенты центра имени Рогачева прошли уроки рисования акварелью. В центре открылась выставка работ, а для детей провели мастер-классы. Устроили их преподаватели школы Сергея Андрияки и сам ее основатель.

Главный детский онколог-гематолог, президент Центра им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Алексей Румянцев рассказал, что сейчас в центре заканчивается строительство нового корпуса ядерной медицины для детей, где будет целый ряд новых служб и отделений. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.