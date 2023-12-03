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03 декабря, 09:30

Общество

Почти 70 тысяч москвичей проверили здоровье в центрах "Мои документы"

Почти 70 тысяч москвичей проверили здоровье в центрах "Мои документы"

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В центрах "Мои документы" проверили свое здоровье почти 70 тысяч москвичей, а за последние три года диагностику прошли более 700 тысяч человек.

Современные диагностические комплексы проверки здоровья стоят уже в 77 центрах "Мои документы". Москвичи за семь минут могут проверить уровень насыщения крови кислородом, измерить давление, оценить функцию внешнего дыхания, пульс и ритм сердца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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