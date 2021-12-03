Московские врачи смогут применять искусственный интеллект для диагностики аневризмы

Искусственный интеллект поможет столичным врачам оперативно обнаружить аневризму аорты. Цифровой помощник обратит внимание специалиста даже на мельчайшие отклонения от нормы. По словам медиков, это очень важно, потому что заболевание протекает бессимптомно, а риск погибнуть при осложнениях крайне высок.

О новых возможностях столичных врачей рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она напомнила, что сначала такие сервисы помогали анализировать снимки при подозрении на COVID-19. Но постепенно возможности нейросетей расширялись, в настоящее время искусственный интеллект работает на диагностике уже семи серьезных патологий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.