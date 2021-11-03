Студентов российских медицинских вузов отправят на помощь врачам поликлиник

Студентов российсикх медицинских вузов отправят проходить дополнительную практику в поликлиники, где не хватает врачей. Сеченовский университет готов направить на работу более полутора тысяч учащихся.

При этом в вузах заявили, что такое решение полностью соответствует учебному плану. А в медицинском профсоюзе считают, что отмена учебных пар и внеплановая практика хоть и позволит восполнить дефицит рабочих рук, но на учебном процессе это может сказаться негативно.

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